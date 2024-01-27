Эстонские контрабандисты пытаются вербовать россиян

Эстонские контрабандисты наркотиков пытаются вербовать ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, контрабандисты перебрасывают наркотики через границу в Ленобласти с помощью беспилотников.

«Для этой работы эстонцы зачастую пытаются вербовать ветеранов СВО, которые на фронте были операторами дронов, предлагая им солидную зарплату», — поделился источник.

Отмечается, что в настоящее время проводится расследование. Стражи порядка устанавливают личности всех причастных.

До этого РИА Новости сообщало, что правоохранители вскрыли канал поставки наркотиков в Россию с помощью FPV-дронов. Контрабандисты перебрасывали гашиш и Кокаин из Эстонии в Ленобласть через реку Нарва.

В Карачаево-Черкесии раскрыли банду, занимавшуюся наркобизнесом, с супружеской парой во главе.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.