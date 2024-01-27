Микробиолог рассказала, как взаимосвязаны психика и кишечная микрофлора

В последние годы ученым удалось выявить взаимосвязь между психическим состоянием пациента и его микробиотой. Как показывают исследования, у здоровых людей и людей с психическими расстройствами (депрессией, биполярным расстройством, шизофренией, повышенной тревожностью и т.д.) разный состав кишечной микрофлоры. Там присутствуют одни и те же бактерии, только в разных пропорциях. Об этом «Газете.Ru» рассказала Софья Цветикова, микробиолог, руководитель направления микробиологии компании «Новабиом».

«Существует три основных механизма влияния микробиоты на психику. Первый — через блуждающий нерв. Это один из самых длинных нервов в нашем организме, он проходит от головного мозга через все внутренние органы, в том числе кишечник, и передает импульсы оттуда. Через синтез отдельных веществ, которые могут быть похожи на гормоны или нейромедиаторы (биологически активные вещества, способные передавать сигналы от нервных клеток), сигнал поступает в гипофиз, который регулирует работу всех внутренних органов в том числе надпочечников, которые могут выделять адреналин и кортизол. Это может влиять на развитие тревожных состояний», — объяснила специалист.

Еще один механизм — способность микробиоты синтезировать нейромедиаторы и их предшественников (молекулы, которые похожи на нейромедиаторы и в дальнейшем могут использоваться для их синтеза).

«Микробиота может быть источником серотонина, дофамина, гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая оказывает успокаивающее воздействие. Попадая в кровь, они могут напрямую проникать в головной мозг, оказывая влияние на процессы, происходящие в нем», — добавила эксперт.

Третий механизм — микробиота участвует в метаболизме препаратов, в частности предназначенных для лечение психических расстройств, которые принимает человек, разрушая действующие вещества или наоборот, и синтезируя похожие.

«Не так давно удалось совершить настоящий прорыв в микробиологии, ученые выявили так называемую «бактерию радости» — Faecalibacterium prausnitzii. Она является психобиотиком и часто преобладает у людей с высокой удовлетворенностью своим качеством жизни, а у пациентов с депрессивными расстройствами ее намного меньше. Пока еще не до конца понятно, при помощи каких механизмов Faecalibacterium prausnitzii влияет на психическое состояние, но открытие бактерии радости может стать большим прорывом в лечение депрессивных расстройств и психических заболеваний. Однако изменение состава кишечной микробиоты уже сейчас используют при лечении психических расстройств. В частности, при помощи приема пребиотиков, таких как инулин, галакто, олигосахариды в качестве дополнения к основному лечению. Доказано, что это повышает его эффективность», — резюмировала она.

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