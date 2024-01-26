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Россиянин пытался проникнуть в детский сад, чтобы погреться, но его задержали росгвардейцы

В ЕАО пьяный мужчина пытался забраться в детский сад, чтобы погреться

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Еврейской автономной области (ЕАО) мужчину задержали при попытке проникнуть в детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе Управлении Росгвардии по области.

Инцидент произошел в одном из детских садов города Облучье. Как рассказала заведующая образовательным учреждением, неизвестный мужчина пытался проникнуть на территорию детского сада, объясняя свое поведение тем, что ему надо погреться. Охранник организации нажал тревожную кнопку и на место приехали росгвардейцы.

Правоохранители задержали мужчину с признаками опьянения и передали полиции.

Нарушителем оказался 25-летний местный житель, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности, в том числе за употребление наркотиков.

Ранее окровавленный мужчина с ножом ворвался в школу в Забайкалье.

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