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В российской школе массово отравились дети

В вологодской школе расследуют массовое отравление детей

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Вологде Управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование в школе, где отравились несколько учеников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 им. Мальцевой Е.А., гастроэнтерит выявили минимум у девяти учащихся.

«Была проведена дезинфекция во всех помещениях школы (в том числе в столовой и пищеблоке). <...>В настоящее время школа продолжает работать», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Один из классов, по данным властей, временно перевели на дистанционное обучение.

Ранее родители школьников пожаловались на консервированное питание учащихся.

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