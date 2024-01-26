В российской школе массово отравились дети

В Вологде Управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование в школе, где отравились несколько учеников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 им. Мальцевой Е.А., гастроэнтерит выявили минимум у девяти учащихся.

«Была проведена дезинфекция во всех помещениях школы (в том числе в столовой и пищеблоке). <...>В настоящее время школа продолжает работать», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Один из классов, по данным властей, временно перевели на дистанционное обучение.

Ранее родители школьников пожаловались на консервированное питание учащихся.