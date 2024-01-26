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Вмерзший в лед аллигатор напугал посетителей парка

В США вмерзший в лед аллигатор напугал посетителей парка

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TikTok

В штате Техас (США) посетителей Парка приключений Gator County в городе Бомонт напугал аллигатор, который вмерз в лед на пруду. На видео с животным, которое разместили зоологи центра в TikTok, обратило внимание издание CBS news.

Видео снял владелец парка Гэри Саураж. На кадрах видно рептилию, которая почти полностью погружена в замерзший пруд. Изо льда торчит только часть морды аллигатора, а также кончик хвоста.

«Это животное пребывает в спячке, его сердце бьется со скоростью три удара в минуту. Ребята, это потрясающе. Смотрите, именно так аллигаторы и выживают во льду», — комментирует кадры Саураж.

Автор видео попросил не пугаться и пояснил, что процесс, в котором пребывает рептилия, называется брумацией. По словам владельца парка, обычно рептилии стараются найти на холодное время укромное место на суше, но иногда оказываются в воде. Тогда животное поднимает морду и оставляет ноздри на поверхности воды, чтобы сохранить возможность дышать. В «спячке» аллигаторы могут пребывать с середины октября до начала марта.

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