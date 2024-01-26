Россиянку вытолкнули из маршрутки после того, как она решила оплатить проезд телефоном

В Омске водителя маршрутки задержали за то, что он высадил 17-летнего подростка из салона. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Кировском округе. По версии правоохранителей, девушка зашла в маршрутку и хотела оплатить проезд с помощью карты «Омка», которая находилась у нее в смартфоне. Водитель сказал школьнице, что после таких манипуляций терминал якобы выходит из строя.

Россиянка заявила, что другими способами оплатить проезд не может. После этого мужчина вытолкнул пассажирку из средства передвижения.

Водителя оперативно задержали. Он принес извинения подростку. На данный момент правоохранители проводят проверку. Они рассматривают вопрос о привлечении местного жителя к ответственности.

Ранее на Урале кондуктор вытолкала пассажирку на улицу.