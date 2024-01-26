Россиянам рассказали, какой контейнер для еды лучше — пластиковый или стеклянный

Журналисты Общественной службы новостей выяснили у экспертов, какие контейнеры для еды лучше выбрать — стеклянные или пластиковые. По словам специалистов, на кухне должны быть обе разновидности, поскольку каждая из них имеет свои преимущества. Все зависит от сферы их применения.

Отмечается, что стеклянные контейнеры идеально подойдут для готовых горячих блюд, а также для их длительного хранения в холодильнике. В пластиковых же емкостях следует брать с собой еду на работу или учебу, поскольку они гораздо легче стеклянных. Кроме того, с их помощью можно сэкономить место на кухне.

Эксперты советуют при покупке контейнеров обратить внимание на их размеры, вес, а также герметичность. Также стоит спросить у продавца, подходит ли емкость для морозильной камеры и микроволновой печи.

Ученые из Центра экологических исследований Гельмгольца до этого выяснили, что «вечные химикаты» ПФАС значительно снижают активность иммунных клеток здоровых людей.

ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные химические вещества) используются в производстве многих повседневных предметов (посуды, контейнеров для еды, одежды, упаковок для косметики и бытовой химии) благодаря своей водо- и термостойкости. В настоящее время существует около 10 тысяч различных ПФАС. Вещества практически не разрушаются в естественных условиях, из-за чего они накапливаются в почве и водоемах.

Ранее ученые нашли вредные для человека вещества в бумажных соломинках.