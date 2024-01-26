В Ленобласти тренера по кикбоксингу подозревают в избиении 11-летнего воспитанника

В Ленобласти тренер по кикбоксингу стал фигурантом уголовного дела об истязании воспитанника. Об этом сообщает управление СК по региону.

По версии правоохранителей, в период с июля по август находившийся в детском лагере мужчина постоянно избивал 11-летнего мальчика. Он наносил удары руками, ремнем и палкой.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об истязании заведомо несовершеннолетнего.

«Следователем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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