На складе в Ульяновске произошел пожар

Пожар начался на складе в Засвияжском районе Ульяновска, взорвались около 40 газовых баллонов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Ульяновска Александр Болдакин.

Болдакин сообщил, что по предварительной информации МБУ «Управление гражданской защиты», жертв и пострадавших нет. При возгорании произошли взрывы около 40 газовых баллонов.

Оперативные службы сообщили, что площадь возгорания составляет 800 кв. м. Отмечается, что произошло полное обрушение.

25 января около 70 горняков эвакуировали из-за пожара на руднике «Николаевский» в Дальнегорском районе Приморского края.

В этот же день в городе Бодайбо Иркутской области был ликвидирован пожар на складе стройматериалов на площади 2,5 тыс. кв. м.

19 января сотрудники МЧС России справились с открытым горением на вещевом рынке «Восточный город» возле торгово-развлекательного центра «Европа-Азия» в центре Челябинска.

Ранее сообщалось, что сотрудников Wildberries уволили из-за угроз поджечь склад.