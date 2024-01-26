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Заслуженный пилот назвал главную ошибку экипажа потерпевшего крушение Falcon 10

Пилот Смирнов: экипаж Falcon 10 не уведомил Афганистан о пересечении границы

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Dassault Aviation

Президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал ситуацию с рухнувшим самолетом Falcon 10 в Афганистане. Он напомнил, что в день крушения воздушного судна Кабул заявил, что не получал от экипажа просьбы на разрешение пересечения границ республики.

«Очень грубое нарушение со стороны экипажа Falcon 10. <...> Настолько грубое, что власти Афганистана могли бы сбить их, и это не считалось бы нарушением. Однако вместо этого они проявили высокий уровень профессионализма и вовремя оказали помощь находящимся на борту людям», — сказал Смирнов.

Он добавил, что самолет не разбился «лишь чудом», и призвал государство проверить компанию, которой принадлежит Falcon 10.

21 января самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находились шестеро человек, — четыре члена экипажа и два пассажира, в том числе россиянка Анна Евсюкова, которую в тяжелом состоянии перевозили из таиландской больницы в Россию.

Позднее стало известно, что одному из пилотов Falcon 10 может грозить тюремный срок.

Ранее авиаэксперт назвал возможные причины крушения Falcon 10.

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