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Журналисты назвали причину звуков взрыва в Выборге

«78.ru»: взрывы в Выборге произошли из-за плановых работ на карьере в Гаврилово

Звуки взрывов и столб дыма в Выборге, которые напугали местных жителей, появились в результате работ на карьере в Гаврилово. Об этом сообщает издание «78.ru» в Telegram-канале.

«Как стало известно, причина во взрывных работах на карьере в Гаврилово (26 км от Выборга)», — говорится в публикации.

По данным журналистов, для Выборгского района, где находятся три карьера, в которых еженедельно производятся подрывы гранитных пород, это обычное явление.

18 января жители Челябинска сообщили в соцсетях, что слышали звуки, похожие на взрывы. МЧС объяснило звуки взрывов утилизацией отходов предприятия.

16 января жители Воронежа рассказали минимум о двух громких звуках над городом в районе улицы Тепличная. До этого в Воронеже вводили режим ЧС после атаки украинских беспилотников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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