Финальное задание конкурса «Это у нас семейное» откроется 27 января

Финальным испытанием конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» станет викторина. Она откроется для прохождения 27 января и будет доступна до окончания дистанционного этапа 31 января, сообщает пресс-служба президентской платформы.

Во время викторины семейные команды в онлайн формате продемонстрируют знания о России. Для прохождения будут даны три попытки и засчитается лучший результат.

«Чтобы наши участники еще больше узнали о своей стране, ее истории, географии, литературе, музыке, культуре мы решили предложить пройти семьям увлекательную викторину. Выполнять это задание, как и все остальные, нужно будет вместе всей семейной командой. Каждый член семьи сможет внести вклад в общий итоговый результат. Осталось всего пять дней до окончания дистанционного этапа, и совсем скоро станут известны имена полуфиналистов конкурса», — отметила заместитель генерального директора «России – страны возможностей» Оксана Ачкасова.

Отмечается, что в рамках дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное» участники выполняют задания на разнообразные темы. При этом некоторые семьи уже выполнили все доступные задания.

В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют жители России из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. Общее количество участников составляет 587 267 человек из 102 735 семейных команд.

По итогам дистанционного этапа в начале февраля будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах. Они будут определены в каждом федеральном округе по количеству набранных баллов за дистанционный этап.

Напомним, окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» состоятся весной этого года, а летом пройдет финал. Главные призы для финалистов и победителей – 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.