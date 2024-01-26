Депутат заявила о важной роли химпрома в укреплении технологического суверенитета

Для получения устойчивых результатов в экономике требуется формирование внушительных технологических заделов, квалифицированные кадры и реализация масштабных инвестиционных проектов. К такому выводу пришли участники панельной дискуссии «Экосистема технологического развития химпрома — кадровый резерв отрасли», состоявшейся на выставке «Россия» в рамках Дня базовых отраслей промышленности.

По мнению модератора дискуссии — депутата Госдумы Марии Васильковой, для укрепления технологического суверенитета необходимо обеспечение квалифицированными кадрами. Особенно остро, по ее словам, эту проблему ощущает химическая промышленность.

«Химический комплекс является драйвером развития ключевых стратегических отраслей экономики. Все отрасли промышленности в той или иной степени потребляют продукцию химического комплекса. Более того, одно созданное рабочее место в химической отрасли создает 8 рабочих мест в смежных отраслях. Химия — это синоним национальной безопасности и вопрос кадрового дефицита в химической промышленности необходимо решать комплексно и оперативно», — заявила парламентарий.

Подходы к поиску и удержанию молодых специалистов в химпроме стали центральной темой обсуждения участников дискуссии.

Генеральный директор «Российского союза химиков» и руководитель проектов фонда «Сколково» Мария Иванова выделила президентскую платформу «Россия — страна возможностей», отметив, что она «позволяет раскрывать новые таланты, получать гранты и опыт от экспертов отрасли».

В свою очередь первый заместитель гендиректора «России — страны возможностей» Алексей Агафонов рассказал, что платформа на протяжении 5,5 лет занимается решением кадрового вопроса. В качестве одного из вариантов решения проблемы в отрасли он назвал возможность проведения кадрового конкурса внутри компаний по отработанной методике, например, по лекалу флагманского конкурса «Лидеры России».

Эксперты сошлись во мнении, что одной из основных причин кадровой «ямы» в химической отрасли является отсутствие федеральной информационной стратегии по поддержке отрасли для целей популяризации и обеспечения притока будущих кадров, начиная со школьной скамьи.

В ходе дискуссии была достигнута договоренность о том, что Минпромторг России, президентская платформа «Россия — страна возможностей», Экспертный совет по развитию химической промышленности при Комитете Госдумы по промышленности и торговли совестно с представителями крупнейших компаний начнут работу по формированию кадрового трека для крупных проектов технологического суверенитета.