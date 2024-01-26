Женщину, облившую кипящим супом друга после ссоры, приговорили к 4 годам тюрьмы

Жительница Сингапура вылила на своего друга кастрюлю с кипящим супом и села в тюрьму на четыре года, пишет Asia One. По словам женщины, она сделала это во время ссоры.

Лим Си Хуэй была признала виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Потерпевшим оказался 26-летний Мартин Боуи. По версии следствия, пара поссорилась в баре. В ходе выяснения отношений женщина ударила по лицу мужчину, после чего тот покинул помещение и ушел с друзьями в другой ресторан.

Хуэй это разозлило еще больше — она зашла в ресторан, где сидел Мартин, и опрокинула на него кастрюлю с тушеным мясом и кипящим супом. Боуи потерял сознание от болевого шока и очнулся уже в больнице.

Врачи зафиксировали у него 31% ожогов и сообщили, что ему требуется пересадка кожи. После этого Лим была арестована. В ходе судебного заседания адвокат обвиняемой настаивал на том, что Мартин сам спровоцировал подругу, попытавшись разбить ее телефон, однако суду этот довод показался неубедительным.

Ранее в США девушка подожгла квартиру бывшего парня и села в тюрьму на шесть лет.