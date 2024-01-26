Размер текста
А
А
А

Женщину, облившую кипящим супом друга после ссоры, приговорили к 4 годам тюрьмы

Asia One: жительница Сингапура облила друга кипящим супом и села в тюрьму на 4 года

close
100%
Shutterstock/Gorloff-KV

Жительница Сингапура вылила на своего друга кастрюлю с кипящим супом и села в тюрьму на четыре года, пишет Asia One. По словам женщины, она сделала это во время ссоры.

Лим Си Хуэй была признала виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Потерпевшим оказался 26-летний Мартин Боуи. По версии следствия, пара поссорилась в баре. В ходе выяснения отношений женщина ударила по лицу мужчину, после чего тот покинул помещение и ушел с друзьями в другой ресторан.

Хуэй это разозлило еще больше — она зашла в ресторан, где сидел Мартин, и опрокинула на него кастрюлю с тушеным мясом и кипящим супом. Боуи потерял сознание от болевого шока и очнулся уже в больнице.

Врачи зафиксировали у него 31% ожогов и сообщили, что ему требуется пересадка кожи. После этого Лим была арестована. В ходе судебного заседания адвокат обвиняемой настаивал на том, что Мартин сам спровоцировал подругу, попытавшись разбить ее телефон, однако суду этот довод показался неубедительным.

Ранее в США девушка подожгла квартиру бывшего парня и села в тюрьму на шесть лет.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами