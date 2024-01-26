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Дочь обвинила отца «в разрушении жизни» после отказа купить ей iPhone 15 Pro Max

NDTV: дочь сказала, что отец разрушил ей жизнь, потому что не подарил iPhone 15 Pro Max

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Jeff Chiu/AP

В Индии дочь обвинила отца, что он разрушил ей жизнь, потому что отказался покупать ей новый iPhone 15 Pro Max, пишет NDTV.

О конфликте с дочерью рассказал отец в соцсетях. По его словам, два года назад они с женой подарили школьнице iPhone 8, которым пользовался сам мужчина — устройство перешло по наследству.

«В последнее время она стала говорить, что ей нужен новый телефон, потому что у нее старый, а у всех друзей новый», — сообщил индиец.

После этого отец пошел в магазин и купил дочери iPhone 13, так как эта модель показалась ему лучшей по соотношению цены и качества.

«Телефон стоил $600, у него хорошая камера, хорошее время автономной работы», — добавил мужчина.

Однако дочери подарок не понравился. Она заявила, что хотела получить iPhone 15 Pro Max, а на аргументы отца, что это была бы пустая трата денег, не обращала внимания.

«Дочь разозлилась на меня, сказав, что я разрушил ее жизнь», — посетовал отец.

Пользователи соцсетей встали на сторону мужчины.

«Подростку не нужен телефон за $1000», — уверены комментаторы.

Ранее в сети появилась информация о камерах iPhone 16 Pro Max.

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