Пилота джета, потерпевшего крушение в Афганистане, экстренно госпитализировали в Москве

Пилота Falcon-10 Дмитрия Белякова, потерпевшего крушение в Афганистане, экстренно госпитализировали с инфарктом в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Беляков почувствовал себя плохо по прилете в столицу — его доставили в больницу, медики сделали кардиограмму и выявили у Белякова инфаркт», — говорится в публикации.

Уточняется, что мужчине была сразу же сделала операция. Сейчас пилот находится в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что пилоты разбившегося самолета Falcon 10 в субботу 20 января в горах Афганистана выжили благодаря тому, что успели в последний момент задрать нос борта вверх. Уточнялось, что из-за этого удар пришелся на середину фюзеляжа самолета и пассажирский салон.

Российский бизнес-джет Falcon 10 разбился в горах Бадахшана в Афганистане вечером 20 января. Он совершал эвакуационный рейс из Таиланда в Москву с дозаправками в Индии и Узбекистане, на борту находились шестеро человек, среди которых эвакуируемая женщина на ИВЛ и сопровождавший ее супруг. Выжили оба пилота и двое медиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось первое видео с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане.