Песков ответил на вопрос, как Россия поступит с останками военнопленных с Ил-76

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задали вопрос, как Россия собирается поступить с останками военнопленных, которые были на сбитом в Белгородской области самолете Ил-76. Об этом поинтересовались журналисты во время брифинга с представителем Кремля.

«Сейчас я не могу этого сказать, не обладаю информацией. Мне нечего добавить», — заявил Песков.

Во время брифинга он также ответил, что остался недоволен заседанием Совета Безопасности в ООН по поводу трагедии с Ил-76. По его словам, в ООН не было решительного осуждения случившегося теракта.

На вопрос журналистов о том, планирует ли РФ предоставить Совбезу ООН доказательства, что Украина сбила самолет и знала о перевозке своих пленных, Песков ответил, что ему пока нечего сказать. Он пояснил, что в случившемся еще разбираются следователи.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. Всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих

Ранее в МИД РФ заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной.