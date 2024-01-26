Пожилым россиянам объяснили, как стоит одеваться зимой

Зимой пожилым гражданам рекомендуется надевать многослойную одежду, поскольку с возрастом у человека нарушается терморегуляция. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гериатр геронтологического центра «Восточный» Константин Хромов. Первый слой, по его словам, — нательный, защищающий кожу.

«Второй слой — теплые, но легкие по весу вещи. Например, из шерсти. Основная задача третьего слоя — защищать от ветра. Подойдут утепленные штаны, плотные, но нетяжелые куртки. Обувь тоже должна быть плотной, теплой, а самое главное — удобной. В идеале — ортопедической, с нескользящей подошвой», — рассказал Хромов.

Он добавил, что выбирать нужно натуральные ткани, такие как хлопок. Также врач посоветовал за час до прогулки наносить на кожу увлажняющие крема.

До этого Хромов посоветовал пожилым гражданам воздержаться от прогулок в сильные снегопады, поскольку с возрастом у людей ухудшается координация движений.

Если на улицу выйти все же необходимо, специалист рекомендовал передвигаться с более молодым родственником, чтобы избежать падения. Кроме того, по его словам, помочь могут специальные трости с устройствами против скольжения, например палки для скандинавской ходьбы.

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