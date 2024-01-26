Врач назвала самое полезное для здоровья мороженое

Самым полезным для здоровья мороженым является то, которое приготовлено в домашних условиях. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, если его приготовить из натуральных продуктов, оно не причинит вреда организму. Она рекомендует добавлять в него творог, сметану и разнообразные ягоды. Их можно измельчить в блендере и заморозить. Такое мороженое позволит получить полезные витамины из ягод и белки из кисломолочных продуктов.

В магазинном мороженом, напротив, могут содержатся вредные усилители вкуса и трансжиры, предупредила врач.

«Трансжиры могут быть опасны для сердечно-сосудистой системы. Они будут способствовать накоплению плохого холестерина. Также трансжиры обладают еще и проонкологическим действием», — заключила Королева.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого говорил, что с точки зрения здорового образа жизни (ЗОЖ) классическое мороженое является углеводно-жировой бомбой. Он отметил, что мороженое не следует употреблять при ожирении, сахарном диабете, а также при обострении различных заболеваний.

Ранее россиян предупредили об опасности частого употребления мороженого.