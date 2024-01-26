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В Шереметьево пассажир с гранатой пытался попасть на рейс в Оренбург, его задержали

Мужчина попытался сдать гранату в багаж перед вылетом из Шереметьево в Оренбург

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Боевую гранату нашли в багаже пассажира, который планировал улететь из Москвы в Оренбург. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, ранним утром сотрудники аэропорта Шереметьево заметили подозрительный предмет во время досмотра багажа. После обнаружения гранаты Ф-1 сотрудники службы безопасности эвакуировали людей, перекрыв вход № 3, и перенаправили всех на 4-й.

Затем на место прибыли полицейские и взрывотехники из штата Росгвардии. Они подтвердили худшие опасения — граната оказалась боевой. Ее владельца сняли с рейса. Сейчас с ним беседуют силовики.

По данным Telegram-канала Shot, задержанным оказался 34-летний житель Оренбурга. 16 лет назад его осудили за кражу.

Ранее мужчина с психическими расстройствами проник с гранатой в психбольницу и угрожал взрывом.

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