Черные ящики сбитого Ил-76 доставили в НИИ для расшифровки

Черные ящики самолета Ил-76, сбитого в небе над Белгородской областью, доставлены в лабораторию специализированного научно-исследовательского института для проведения экспертизы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Источник отметил, что устройства находятся в хорошем состоянии и пригодны для расшифровки. При этом речь идет о бортовом речевом самописце и приборе регистрации параметров полета.

«Найденные на месте крушения Ил-76 черные ящики <...> доставлены для расшифровки в НИИ, специализирующийся на этой теме», — указал он.

Представитель экстренных служб добавил, что в большинстве случаев расшифровка данных занимает 20-30 минут. Однако бывают исключения, когда специалистам требуется больше времени.

Как сказал источник, в первую очередь экспертам необходимо расшифровать речевой самописец. Именно по реакции пилотов можно будет понять, оказывалось ли на самолет какое-либо внешнее воздействие.

«Сейчас главное понять, из какой ракеты — Patriot или Iris-T — был поражен самолет», — уточнил представитель экстренных служб.

24 января в районе села Яблоново произошло крушение воздушного судна Ил-76, которое должно было доставить 65 пленных украинских солдат в город Белгород. Позже бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировалось перевезти в зону обмена пленными.

Однако, по данным министерства обороны РФ, по пути самолет подвергся ракетному обстрелу. В ведомстве подчеркнули, что снаряды были выпущены украинскими войсками с территории Харьковской области.

Сразу после трагедии на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. 25 января появилась информация, согласно которой специалисты обнаружили на обломках самолета множество входных отверстий от поражающих элементов ракеты.

В свою очередь, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, никого из находившихся на борту людей спасти не удалось.

Ранее СК РФ опубликовал видео с места крушения самолета Ил-76.