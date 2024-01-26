Специалисты назвали заболевания, при которых противопоказаны бананы

Бананы богаты различными витаминами, они нормализуют пищеварение и улучшают настроение. Однако употреблять их можно не всем – из-за большого количества углеводов и фруктозы с осторожностью есть этот фрукт следует людям с сахарным диабетом или ожирением, а при болезнях сосудов от него лучше вообще отказаться, выяснила Общественная Служба Новостей.

Так как бананы обладают уникальным полезным свойством выводить лишнюю жидкость из организма, то они могут повышать вязкость крови. По этой причине бананы могут быть вредны для людей, которые имеют заболевания сосудов или склонность к тромбообразованию.

При отсутствии противопоказаний суточная норма употребления бананов составляет два-три фрукта в день маленькими порциями. При ожирении можно есть не более одного-двух бананов в неделю.

В целом банан – это один из самых полезных фруктов, содержащий в себе витамины группы B: B1, В2 и В6, витамины С и РР, а также железо, кремний, кальций, калий, фтор и фосфор. Пектины в составе бананов способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, а высокое содержание калия и магния снижает вероятность развития гипертонии и инсульта.

Напомним, специалисты считают, что бананы лучше хранить не в холодильнике, где они быстрее сохнут, а при комнатной температуре.

Ранее Россельхознадзор оценил ситуацию с поставками в Россию бананов из Эквадора.