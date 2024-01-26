Эксперты рассказали о причинах и способах справиться с выпадением ресниц

При возникновении проблемы с выпадением ресниц нужно в первую очередь выяснить, не является ли это признаком серьезного кожного заболевания. Если ресницы падают часто и в большом количестве – следует обращаться к врачу. Также эта проблема может быть симптомом гормональных нарушений, болезни щитовидной железы, выяснила Общественная Служба Новостей.

Помимо серьезной болезни, частая причина выпадения ресниц – это неправильное питание. Для их роста важны продукты, богатые витаминами группы В, Е, А, а также железом и цинком. При скудном питании выпадают даже от природы густые и крепкие ресницы.

Кроме того, выпадение ресниц может объясняться неверным уходом, в том числе снятием макияжа, частым использованием накладных ресниц, оставлением туши на ночь или применением щипцов для завивки. На таких щипцах заводятся зловредные микроорганизмы, повреждающие ресницы.

Для решения проблемы специалисты рекомендуют регулярно делать массаж по зоне век и ресниц в течение пяти минут, включить в рацион продукты, обогащенные витаминами А, Е, В5 и В12. Также желательно смазывать ресницы касторовым, оливковым или миндальным маслом, а при нанесении макияжа использовать базу.

При выборе косметики для укрепления ресниц – масок, сывороток и так далее – рекомендуется отдавать предпочтение средствам, содержащим сквалан, пантенол, бисабол, гиалуроновую кислоту. Эти вещества хорошо влияют на ресницы и предотвращают их выпадение.

Напомним, также эксперты предупреждают, что выпадение и плохой рост бровей может быть связан с псориазом, дерматитом, грибковой инфекцией или авитаминозом.

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