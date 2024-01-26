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Российскую чемпионку по пауэрлифтингу, пропавшую осенью 2022 года, обнаружили в Геленджике

Поисковики нашли в Геленджике чемпионку по пауэрлифтингу, пропавшую в 2022 году

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Лиза Алерт

В Геленджике разыскали спортсменку Карину Альшевскую, которая перестала выходить на связь с близкими осенью 2022 года. Об этом пишет портал «Кубань 24» со ссылкой на сообщение поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Как уточняется, в 2009 году девушка стала победительницей чемпионата Северо-Западного федерального округа по пауэрлифтингу. Полтора года назад она уехала из Череповца в Краснодарский край и перестала отвечать на звонки. С того времени родные ничего не знали о ее местонахождении. В Вологодской области у спортсменки остался совершеннолетний сын.

Ориентировка на нее вновь появилась в локальной группе поискового отряда 20 декабря прошлого года, 25 января волонтеры сообщили об успешном завершении поиска.

Ранее назвавшийся российским экономистом мужчина прилетел в США из Дании без билета и документов.

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