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Россиянам объяснили, как выбрать овощные консервы

Эксперт ТРТС24 Курбатова: при выборе овощных консервов важно изучить состав

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При выборе овощных консервов важно обращать внимание на состав продукта и изучать этикетку на продукте. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова.

«Важно помнить, что качество и безопасность продукта имеют первостепенное значение. Проверка наличия всех необходимых сертификатов и внимание к деталям на упаковке помогут сделать правильный и безопасный выбор», — отметила она.

По ее словам, хороший товар должен содержать только овощи, воду, соль и, возможно, натуральные специи или уксус. Продукцию с большим количеством добавок, консервантов или искусственных красителей эксперт рекомендует избегать. Помимо состава, важно проверить срок годности и оценить целостность упаковки. Лучшего всего покупать консервы известных и надежных производителей, их название должно четко указывать на содержимое и не вводить в заблуждение формулировками, заключила Курбатова.

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого говорила, что потенциальная опасность рыбных консервов состоит в том, что в них часто содержится много соли, сахара и масла. При выборе продукта в магазине рекомендуется отдавать предпочтение тем, в которых содержание таких добавок минимально, отмечала она.

Ранее были названы продукты, которыми проще всего отравиться.

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