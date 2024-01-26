Супругов из Ленобласти арестовали за проукраинские листовки в супермаркете

В Гатчинском городском суде Ленобласти художницу Анастасию Дюдяеву и ее мужа Александра Доценко арестовали по обвинению в призывах к терроризму. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, гипермаркет на Таллинском шоссе провел внутреннюю проверку с привлечением силовиков из-за записок, которые покупатели начали находить в пакетах с продуктами. Одна из девушек, которая нашла записку, обратилась в полицию.

Стало известно, что на камеры гипермаркета попал момент, как салфетку в продукты подбросили двое людей. Одежда этих людей оказалась похожа на ту, которую нашли дома у Дюдяевой и Доценко во время обысков. В итоге супругов задержали.

16 ноября Василеостровский суд Петербурга приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии.

По версии следствия, в марте 2022 года Скочиленко заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции России на Украине, которая не соответствует позиции Минобороны России. Художницу арестовали, в СИЗО ее держали полтора года. В своем последнем слове Скочиленко назвала уголовное дело «странным и смешным».

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.