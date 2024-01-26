В США впервые казнили человека с помощью чистого азота

Первая смертная казнь с применением чистого азота была произведена в США. Об этом сообщает газета Alabama Local News.

58-летний осужденный за заказное убийство женщины в 1988 году Кеннет Смит был казнен в городе Этмор в штате Алабама. В результате процедуры он был объявлен мертвым, заявил губернатор штата Кей Айви.

В материале подчеркивается, что использование этого метода казни было необходимо из-за физиологических особенностей осужденного. В ноябре 2022 года попытка казнить Смита стандартной для США смертельной инъекцией не удалась из-за того, что иглу не удалось ввести в подходящую вену.

Для проведения казни на обездвиженного Смита надели маску, через которую был подан чистый азот. Этот газ вытесняет кислород, вызывая гипоксию и смерть. В Алабаме использование чистого азота для смертной казни разрешено с 2018 года, так как не хватает препаратов для смертельных инъекций. Однако в Миссисипи и Оклахоме этот метод казни еще не применялся.

Представители властей Алабамы утверждают, что этот метод аналогичен способу эвтаназии, используемому по всему миру. Однако адвокаты Смита настаивали на том, что власти не обладают необходимым оборудованием для проведения казни таким образом и что безразмерная маска может пропустить достаточно кислорода, что приведет к страданиям осужденного. Они также утверждали, что вторая попытка казни может быть приравнена к «неконституционному жесткому наказанию». Однако все ходатайства адвокатов были отклонены апелляционным судом.

Дело Смита является уникальным, так как жюри присяжных проголосовало за пожизненное заключение для него в пропорции 11 к 1. Однако судья отменил это решение и заменил его на смертную казнь. Впоследствии власти штата упразднили право судей на подобные действия, но так как Смит был осужден до введения ограничений, приговор остался в силе.

Ранее специалисты рассказали, что почувствует человек при казни азотом.