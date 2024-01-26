Россияне рассказали, как часто сталкиваются с утомлением

Большинство (75%) россиян периодически испытывают упадок сил во время или после работы. Из них 46% опрошенных ощущают его иногда, а 29% довольно часто. Четверть (25%) участников опроса не чувствуют хроническое утомление. Это показало исследование сервисов Работа.ру и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди симптомов хронической нехватки энергии большинство опрошенных выделили снижение эффективности (51%) и апатию (47%). Также респонденты отметили такие симптомы: проблемы со сном (42%), перепады настроения (41%), постоянную раздражительность (35%) и расстройство приема пищи (17%).

Главной причиной продолжительного снижения работоспособности и повышенной утомляемости 41% россиян назвали недостаток личного времени. Еще 38% отметили работу, которая не приносит удовольствия, 35% чувствуют упадок сил из-за малоподвижного образа жизни, а 34% переживают из-за частых переработок. Среди других причин: долгое отсутствие отпуска (24%), недопонимание с начальством или коллективом (23%) и личные семейные обстоятельства (22%).

У 19% респондентов причиной постоянного упадка сил являются достоверно установленные причины медицинского характера.

Между тем, чтобы справиться с легкими формами усталости и вернуть себе силы и энергию большинство (40%) россиян принимают витамины и витаминные комплексы для поднятия энергии. По 28% опрошенных стараются употреблять в пищу больше овощей и фруктов, а также занимаются хобби. 15% респондентов регулярно занимаются спортом, 13% россиян же стараются чаще брать мини-отпуск вместо редких длинных отпусков.

Об этом свидетельствуют также результаты внутреннего исследования СБЕР ЕАПТЕКИ. Спрос на витамины для бодрости в натуральном выражении (количество упаковок) растет от года к году. Так в 2023 году совокупный рост составил более 30% к 2022 году.

Ранее эксперты назвали продукты с наибольшим содержанием витамина D.