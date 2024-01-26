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Россиянам назвали опасности при установке на смартфон определителя номера

Ульянов из Zecurion: определители номера собирают личные данные со смартфонов

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Depositphotos

Россиянам не стоит спешить с установкой на смартфон приложения для определения номера с целью вычисления потенциального спама и мошенников, так как некоторые из них могут быть опасны для личных данных владельца гаджета. О потенциальных рисках таких приложений «Газете.Ru» рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

«При установке такие приложения запрашивают доступ не только к списку контактов, но часто к сообщениям, файлам и документам, фото и видео, микрофону, данным геопозиционирования, сведениям об активности приложений и многие другие разрешения», — отметил он.

Ульянов уточнил, что в результате часть данных, которые собирают приложения, могут передаваться не только разработчику, но и сторонним организациям.

«Сам пользователь должен решить, готов ли он предоставить такие разрешения приложению, будет ли прок от использования. В группу повышенного риска входят программы с небольшим количеством установок, недавно добавленные в магазин приложений, а также устанавливаемые из сторонних источников», — пояснил специалист.

По словам эксперта, определитель номера и спам-фильтр на телефоне — скорее дополнительный уровень защиты. Ульянов также уверен, что не стоит рассчитывать на точность распознавания входящих звонков, близкую к 100%.

Ранее пользователей Android-смартфонов предупредили об опасном вирусе.

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