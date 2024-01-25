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В Сибири катафалк сбил 78-летнюю пенсионерку

В Бердске 78-летняя пенсионерка попала под колеса катафалка

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Бердске катафалк сбил на дороге пенсионерку. Об этом сообщает паблик «АвтоБердск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 24 января на улице Черемушной в районе дома 25/1.

«Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Ford» <..> совершил наезд на женщину-пешехода 1946 года рождения», — рассказала сотрудник бердской госавтоинспекции Юлия Ракунова.

По словам сотрудника полиции, 78-летняя женщина переходила дорогу в месте нерегулируемого пешеходного перехода, когда попала под колеса автомобиля одного из ритуальных агентств города. Пострадавшую на «скорой» забрали в медицинское учреждение.

Ранее в Кемерове автомобиль врезался в остановку на проспекте Ленина.

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