Размер текста
А
А
А

В центре Петербурга ссора таксистов закончилась стрельбой

В Петербурге во время ссоры таксист открыл стрельбу по коллеге

close
100%
ГУ МВД России по г. СПб и ЛО/VK

В Петербурге таксиста задержали за стрельбу в центре города. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Центральном районе города, на Садовой улице. По версии правоохранителей, между двумя таксистами возник дорожный конфликт. В результате мужчина на автомобиле марки Cherry Tiggo выстрелил в коллегу из пневматического пистолета. После произошедшего он скрылся.

Спустя полчаса подозреваемого задержали на Коломяжском проспекте. У таксиста изъяли пневматический пистолет. Детали произошедшего не сообщаются.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Новокузнецке мужчина открыл стрельбу, чтобы проверить громкость выстрела.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами