В центре Петербурга ссора таксистов закончилась стрельбой

ГУ МВД России по г. СПб и ЛО/VK

В Петербурге таксиста задержали за стрельбу в центре города. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Центральном районе города, на Садовой улице. По версии правоохранителей, между двумя таксистами возник дорожный конфликт. В результате мужчина на автомобиле марки Cherry Tiggo выстрелил в коллегу из пневматического пистолета. После произошедшего он скрылся.

Спустя полчаса подозреваемого задержали на Коломяжском проспекте. У таксиста изъяли пневматический пистолет. Детали произошедшего не сообщаются.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Новокузнецке мужчина открыл стрельбу, чтобы проверить громкость выстрела.