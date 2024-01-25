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В Сибири подросток выпал из окна девятого этажа

В Тюмени подросток выпал из окна девятого этажа и выжил

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В Тюмени 15-летний подросток выпал из окна многоэтажки и выжил. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Инцидент произошел 25 января в доме 27 по улице Ялуторовская. Подросток выпал из окна девятого этажа на козырек подъезда. Пострадавшего на «скорой» доставили в больницу.

«Он госпитализирован в отделение реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние — тяжелое», — рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

Ранее в Москве мужчина выпал из окна седьмого этажа, когда развешивал белье.

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