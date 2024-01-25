В РПЦ назвали неофициальной церковной позицией слова о неэтичном увольнении Кудрявцева

Комментарий председателя патриаршей комиссии Русской Православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова о том, что директор Института общей генетики РАН Александра Кудрявцев был уволен с занимаемого поста «за религиозные убеждения», является личным мнением. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Это его личное мнение, на которое он имеет право. Но как официальная церковная позиция этот комментарий рассматриваться не может», — заявил он.

Кипшидзе подчеркнул, что в церкви знают и ценят Кудрявцева, в том числе по существующему взаимодействию с церковными учебными заведениями и Синодальной комиссией по биоэтике.

«Назначение и увольнение руководящих сотрудников подведомственных институтов относится к исключительной компетенции Минобрнауки, с которым церковь поддерживает добрые конструктивные отношения», — заявил он.

Ранее Лукьянов заявил, что увольнение Кудрявцева за религиозные взгляды нарушает этику научного сообщества. Священнослужитель напомнил, что во времена СССР генетика вовсе считалась лженаукой, поскольку противоречила недоказанной гипотезе английского натуралиста Чарльза Дарвина.