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В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за заболеваемости корью

В Ростовской области случаи заболевания корью выявили в 17 детских садах

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Aleksandr Finch/Shutterstock

В Ростовской области специалисты выявили случаи заболевания корью более чем в десяти детских садах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра региональной политики и массовых коммуникаций области Сергея Тюрина.

Всего в детских садах региона выявлено 17 случаев, 11 из них – в Ростове-на-Дону. Групповых случаев не зарегистрировано.

По словам представителя власти, при подозрении на болезнь у воспитанников вводятся ограничительные мероприятия. Непривитых и не болевших ранее корью детей не допускают к посещению на срок 21 день. Соответствующие меры ввели в 17 учреждениях.

Тюрин добавил, что среди мигрирующих и других групп, которые отказываются от прививок, регистрируют несколько случаев заболевания в одной семье.

Ранее в Приморском районе Петербурга зафиксировали очаг кори.

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