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Сотрудники МГИМО представили программы вуза в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» прошел День открытых дверей МГИМО

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Пресс-служба «Роснефти»

В День российского студенчества в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» прошел День открытых дверей Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Сотрудники и студенты вуза познакомили посетителей павильона с образовательными программами МГИМО.

Гостям выставки рассказали, что «Роснефть» сотрудничает с МГИМО уже почти два десятилетия. Стороны создают совместные проекты в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, развивают деятельность базовой кафедры «Роснефти», образовательную инфраструктуру университета, ведут научно-исследовательскую деятельность. Кроме того, «Роснефть» оказывает поддержку студентам и преподавателям вуза.

В частности, «Роснефть» и МГИМО реализуют проекты образовательного сотрудничества с иностранными партнерами, в том числе с китайским университетом Цинхуа, и осуществляют деятельность по обучению в России иностранных граждан, среди которых студенты из Монголии и Кубы.

Результаты сотрудничества «Роснефти» и МГИМО в научно-исследовательской сфере используются при подготовке и реализации проектов компании.

По словам директора департамента кадров «Роснефти» Наталии Минчевой, система непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие» существует уже около 20 лет.

«Инвестиции компании в работу с молодежью и развитие образовательных организаций-партнеров ежегодно составляют более 1 млрд рублей, за последние 5 лет — около 6 млрд рублей», — отметила Наталия Минчева.

Она подчеркнула, что эти средства компания направляет на современное оснащение школ, колледжей и вузов, на поддержку талантливых студентов, молодых преподавателей и ученых.

Также в регионах своего присутствия «Роснефть» реализует крупные инфраструктурные проекты в сфере образования, добавила топ-менеджер компании.

Первый проректор МГИМО, профессор Геннадий Толстопятенко заявил, что «Роснефть» — это не только нефть и нефтепродукты, «глобальная компания и стратегический партнер института».

Он рассказал, что компания поддерживает программы Международного института энергетической политики и дипломатии (МИЭП) МГИМО и все остальные программы подготовки международников вне зависимости от их специализации.

В «Роснефти» сообщили, что компания сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 73 вуза, 58 колледжей и 58 школ. Работа с учебными заведениями ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие».

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