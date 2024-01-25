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Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вылетели в Москву

Посол: четверо выживших в авиакатастрофе в Афганистане россиян вылетели в Москву

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Hurriyet News

Для четверых граждан России, выживших при крушении самолета в Афганистане, организовали авиарейс, они вылетели в Москву из Кабула. Об этом сообщил РИА Новости посол России в ближневосточной стране Дмитрий Жирнов.

«Два пилота и два медицинских работника, которые выжили в авиакатастрофе на севере Афганистана, летят из Кабула домой», — отметил дипломат.

Вечером 20 января бизнес-джет Dassault Falcon 10 выполнял чартерный медицинский рейс из Индии в московский аэропорт Жуковский с пересадкой в Ташкенте. При перелете над территорией Афганистана экипаж перестал выходить на связь.

На нем должна была вернуться семейная пара из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы. 21 января в Росавиации сообщили, что самолет потерпел крушение в горах у границы с Таджикистаном.

На борту были шесть пассажиров. Выжили четверо — два пилота и два медработника. Их смогли доставить в Кабул.

При этом появилась информация, что пилоту бизнес-джета Аркадию Грачеву и его бывшей жене Екатерине Агаповой может грозить до 10 лет тюрьмы.

После катастрофы выяснилось, что самолет состоял на балансе компании жены летчика, у которой не было лицензии на пассажирские перевозки.

Ранее в Непале упал самолет с 72 пассажирами на борту, включая четверых россиян.

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