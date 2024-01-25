Адвокат Дарьи Треповой объяснил, почему она улыбалась в суде

Дарья Трепова улыбалась во время заседания суда, на котором ее приговорили к 27 годам колонии, из-за страха. Об этом «Газете.Ru» рассказал ее адвокат Даниил Берман. Он добавил, что у Треповой диагностированы биполярное и смешанное расстройства личности, поэтому ее реакция на происходящее отличается от «реакции обычного человека».

«Она улыбается, когда ей страшно. Чем ей страшней, тем больше такая реакция. У нее биполярное расстройство личности, смешанное расстройство личности. В экспертизе об этом написано. Поэтому, естественно, у такого человека реакции могут отличаться от реакции обычного человека. Ничего в этом необычного не вижу», — сказал он.

25 января Дарью Трепову, совершившую теракт, приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. Обвинение запрашивало Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб.

По версии следствия, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Трепова вручила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя и фамилия Максим Фомин) самодельное взрывное устройство, замаскированное под статуэтку. В результате подрыва Татарский получил несовместимые с жизнью травмы, также были ранены еще 52 участника встречи. Сама Трепова настаивала, что не знала о взрывчатке в статуэтке.

После инцидента обвиняемая скрылась в квартире Дмитрия Касинцева, суд приговорил его к 1 году 9 месяцам колонии.

Ранее Трепова объяснила в суде, почему не помогала раненым при теракте.