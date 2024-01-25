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Петербуржца, напавшего на пассажирку метро с обвинением в ЛГБТ*, осудили

В Петербурге осудили мужчину, напавшего на пассажирку метро с обвинением в ЛГБТ

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В Петербурге напавшего на пассажирку метро с обвинением в ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) мужчину приговорили к обязательным работам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 14 мая прошлого года на станции метро «Горьковская». Мужчина ехал в вагоне метро со своей сожительницей и ребенком, когда заметил двух девушек, сидящих напротив. Поведение и внешность пассажирок показались ему вызывающими, и мужчина вышел за ними из вагона, схватился за большую синюю игрушку в руках одной из россиянок и начал нецензурно обвинять ее в приверженности к движению ЛГБТ.

Тогда вторая девушка заступилась за подругу, и мужчина ее толкнул — россиянка упала и ударилась плечом и лопаткой о скамью. Когда пострадавшая снова попыталась их разнять, петербуржец ударил ее кулаком в челюсть.

Здоровью девушки, пытавшейся разнять подругу и мужчину, был причинен легкий вред. Нападавшего признали виновным и приговорили к 80 часам обязательных работ.

Ранее в Москве мужчина ударил по лицу незнакомую женщину в метро.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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