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В МВД заявили о желании Украины спровоцировать Россию на удар

Советник главы МВД Овчинский: удары ВСУ по ДНР – это желание спровоцировать РФ

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Inna Varenytsia/Reuters

Обстрелы гражданских обстрелов на территории Донецкой народной республики связаны с желанием Украины спровоцировать Россию на ответный удар, считает советник главы МВД РФ, экс-глава Российского бюро Интерпола Владимир Овчинский. В этом случае у Киева будут основания активно применять все средства НАТО, заявил он в эфире телеканала «360».

В качестве примера эксперт привел обстрел Вооруженными силами Украины рынка в Донецке. Удар ВСУ нанесли сознательно, причем погибли от него в основном пожилые люди, женщины и дети, подчеркнул Овчинский.

«Это провоцирование России на ответные удары по гражданским целям», — добавил он.

По мнению советника главы МВД РФ, Киев бьет исклютительно по гражданским целям, так как считает, что у России иссякнет терпение и она нанесет удар.

«Тогда у них будут основания более активно применять все средства НАТО в борьбе с Россией, поднимать F-16», — убежден Овчинский.

Напомним, жертвами удара ВСУ 21 января по рынку в Донецке в районе Текстильщик стали 27 местных жителей, еще 25 человек были ранены. За минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли населенные пункты ДНР.

Политолог ранее назвал возможные причины трагедии с Ил-76 в Белгородской области.

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