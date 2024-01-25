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Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

Госдума приняла закон, запрещающий увольнять одинокого родителя с ребенком до 16

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Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 25 января, приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«Принятие закона запретит работодателям увольнять одиноких мам и отцов, которые воспитывают детей до 16 лет», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В настоящее время эта мера распространяется на одиноких родителей с детьми до 14 лет.

Володин отметил, что с просьбой внести изменения в законодательство неоднократно обращались избиратели к депутатам.

До этого сообщалось, что в Российской Федерации предлагают исключить беременных женщин и отцов-одиночек, воспитывающих детей до 14 лет, из списка лиц, которых следует помещать в следственные изоляторы (СИЗО). В пояснительной записке к поправкам указывается, что лишение свободы матери или отца (единственного родителя) наносит вред несовершеннолетним детям, даже если срок ареста небольшой.

Ранее россияне ответили, какие меры помогут поднять рождаемость в стране.

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