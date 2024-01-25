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Врач рассказала, как сохранить репродуктивное здоровье детей

Врач Тлиф: здоровые отношения в семье сохранят репродуктивное здоровье детей

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Репродуктивное здоровье закладывается с самого начала беременности. Об этом сообщила эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф. Ее слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области. Она подчеркнула, что детям обязательно нужно рассказывать о правилах личной гигиены, а также о сроках появления вторичных половых признаков.

«В этом вопросе очень важны доверительные отношения между родителями и детьми. Если возникают какие-то проблемы со стороны половой системы, важно, чтобы ребенок мог сразу об этом рассказать. Это поможет своевременно решить проблемы», — отметила Тлиф.

Кроме того, по ее словам, с раннего детства ребенка необходимо приучать к правильному питанию, а также водить на профилактические осмотры.

Врач-репродуктолог Юлия Колода до этого рассказала, как переедание сказывается на зачатии. По ее словам, избыточное потребление красного мяса может негативно влиять на развитие эмбрионов и снижает шансы наступления беременности.

Кроме того, стоит быть аккуратнее с употреблением сои. По словам специалиста, в некоторых научных работах подчеркивается негативное влияние продукта на шансы зачатия.

Ранее врачи рассказали, как ЭКО может отразиться на женском здоровье.

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