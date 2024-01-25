Один из пострадавших при обрушении насосной станции в Новотроицке находится под завалами

Один из пострадавших при обрушении насосной станции в оренбургском Новотроицке еще находится под завалами, его пытаются извлечь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«На месте продолжают дежурить медики, в Новотроицке находится вертолет санавиации», — добавил он.

До этого пресс-служба администрации региона заявила, что обрушение в здании канализационной насосной станции, которая находится в городе Новотроицке в Оренбургской области, могло произойти из-за взрыва газового баллона.

25 января Telegram-канал 112 сообщил, что в оренбургском городе Новотроицке обрушилось здание канализационной насосной станции. Позже в пресс-службе регионального министерства здравоохранения заявили, что после ЧП в медицинские учреждения были доставлены несколько человек.

В настоящее время пострадавшие люди находятся в травматологии в городе Орске. Информацию об их состоянии представители ведомства уточнять не стали.

Ранее во Владивостоке обрушилась часть здания бывшего пивоваренного завода.