Пострадавший при теракте с Татарским петербуржец уверен, что его спасли высшие силы

Петербуржец Дмитрий Богданов, пострадавший из-за прошлогоднего взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где проходила встреча блогером Владленом Татарским, уверен, что его самого спасли от смерти голод и иконка с рынка. Мужчина рассказал корреспонденту «Газеты.Ru», что до теракта он съездил на Удельный рынок, где купил иконку. В кафе мужчина сел подальше от места взрыва, так как захотел съесть шаверму.

«Я просто поехал на местную барахолку, Удельную. Это был апрель, снег, грязь. И я увидел, что в снегу лежала иконка, продавал какой-то таджик за 30 рублей. Я эту иконку купил и положил ее в карман. Когда я пришел на место (в кафе, где произошел теракт — «Газета.Ru»), очень хотелось есть. Я попросил шаверму и сел не там, где должен был сидеть. Должен был сидеть с ребятами за первыми столиками, но [из-за шавермы] было неэстетично, я сел подальше. Скорее всего, меня это спасло. Потому что 1 апреля во время выступления я стоял ровно на том месте, где взорвалась бомба. То есть, скорее всего, 2 апреля (в день, когда произошел теракт — Газета.Ru), если бы все шло как шло, я сидел бы где-то там же, рядом. Соответственно, последствия были бы гораздо более тяжелые», — рассказал Богданов.

Мужчина отметил, что не подавал иск к обвиняемой в организации теракта Дарье Треповой.

«Были проблемы с глазом, были проблемы с ушами, иногда до сих пор звенит. Эти последствия вылезли где-то через неделю. На сегодняшний момент нужно мне самому подавать в суд и доказывать, что это является последствиями. Я не вижу смысла в этом, поэтому никаких исков я не подавал», — заключил он.

В четверг, 25 января суд должен вынести приговор Дарье Треповой, обвиняемой по делу об убийстве военкора Владлена Татарского. По версии следствия, она принесла на встречу с ним в петербургском кафе статуэтку со взрывчаткой. Прокуратура запросила для Треповой 28 лет лишения свободы. Всего потерпевшими по делу признали 85 человек.

22 января Дарья Трепова выступила с последним словом, в котором не признала вину в организации теракта, но принесла извинения родным всех пострадавших.

Ранее вдова военкора Татарского отказалась от гражданского иска к Треповой.