В РПЦ назвали неэтичным увольнение главы института РАН, связавшего грехи и болезни

Увольнение директора Института общей генетики им. Вавилова Российской академии наук Александра Кудрявцева за религиозные взгляды нарушает этику научного сообщества. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель патриаршей комиссии Русской Православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Священослужитель напомнил, что во времена СССР генетика вовсе считалась лженаукой, поскольку противоречила недоказанной гипотезе английского натуралиста Чарльза Дарвина.

В тот период, по словам Луеьянова, добросовестных ученых подвергали остракизму «за приверженность истинной картине мироустройства».

Представитель церкви обратил внимание на то, что библейская история о сотворении мира признается многими великими учеными, а их религиозные убеждения не препятствуют совершению великих открытий.

В связи с этим священник призвал выступивших против Кудрявцева «поучиться у великих ученых», прежде чем прибегать к дискриминации по религиозным убеждениям.

В Институте общей генетики РАН сменился директор. В Минобрнауки не назвали причину увольнения генетика Александра Кудрявцева. Однако в 2023 году он выступил на научно-богословской конференции, где заявил, что в прошлом люди жили по 900 лет, а грехи ведут к мутациям и генетическим заболеваниям. Слова ученого вызвали широкий общественный резонанс. В Комиссии РАН по борьбе с лженаукой возмутились, что человек с такими взглядами руководит институтом РАН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РПЦ предупредили о маскирующейся под нее секте с четырежды судимым лидером.