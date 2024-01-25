Жители Магнитогорска без отопления в домах «спасаются духовкой»

В некоторых домах Магнитогорска нет отопления почти сутки из-за коммунальной аварии. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Елена. Она отметила, что в ее квартире температура упала до +15°C, а в управляющей компании не отвечают на звонки.

«Из-за аварии отопления нет уже почти сутки. Температура в квартире уже приблизилась к +15. Все переносят отсутствие отопления очень плохо. Спят под двумя одеялами. Кто-то протапливает квартиру при помощи газовой плиты. Я спала под двумя одеялами. При отсутствии отопления не было еще и горячей воды. Звонила в управляющую компанию. Никто не отвечает. Кто-то дозвонился до слесарей. Сказали: «ждите, к вечеру отопление дадут во все квартиры». А вообще разговаривают грубо и бросают трубки!» — сказала она.

Еще одна жительница Магнитогорска Алена в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что включает газ, чтобы согреться, и надевает несколько слоев одежды.

«Спасаемся духовкой и включаем газ. Ездили в ЖЭУ 22, просили, чтоб приехали слесари, спустить воздух, в квартире одна батарея теплая, остальные ледяные, но на это они только и говорят: «пишите заявление — и все, может, завтра придем». Боимся, лишь бы не перемерзли трубы и не полопались, а то нас первых затопит. Холод почувствовала примерно около 20.00, начали замерзать, поняли, что нет отопления. Сколько сейчас в квартире [градусов], сказать не могу, градусника нет, но мы в кофтах, носках, тапочках, халатах. В квартире двое детей, а в подъезде восемь детей», — подчеркнула женщина.

В свою очередь, местная жительница Екатерина посетовала, что ей придется больше платить за электричество из-за того, что она греется электроприборами.

«Вчера в восемь вечера отключили и нет до сих пор, Суворова 116/4. Духовка в открытом виде и обогреватель спасают, маленький ребенок болеет сильно, не от этого конечно, но в целом так. Никто ничего не знает, телефон не отвечает. Горячая вода часа два назад появилась, а отопление нет. В доме напротив с утра еще дали отопление, почему нам не дают — непонятно. Мы греемся газом и электроприборами. Только за свет-то кто платить будет? Само собой я», — заключила она.

25 января администрация Магнитогорска сообщила о произошедшей накануне вечером аварии — была повреждена магистральная теплотрасса, из-за чего жители Правобережного района остались без отопления. По данным властей, в первую очередь тепло было восстановлено в социальных объектах, ночью отопление вернули в 150 домов.

При этом в соцсетях местные жители пожаловались на отсутствие отопления и в других районах города.

Ранее жительница Новосибирска рассказала, что неделю живет без отопления из-за аварии.