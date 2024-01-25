Крепкий алкоголь назвали фактором развития рака половых органов и ЖКТ

Хирург Александр Умнов назвал крепкий алкоголь фактором развития рака половых органов и ЖКТ. Его слова приводит NEWS.ru.

«Водка — канцероген. Она вызывает мутации в клетках тканей, чаще всего контактирующих с патогеном», — подчеркнул он.

Увеличение риска рака половых органов Умнов связал с воздействием крепких алкогольных напитков на гормональный фон.

До этого Умнов напомнил, что злоупотребление пивом может привести к бесплодию и болезням сердца.

По его словам, любители пива чаще сталкиваются с повышенным риском сердечного приступа и хроническим гастритом, болями в животе и изжоге. Среди прочих угроз, о которых сказал Умнов, — метаболический синдром, повышенный риск сахарного диабета 2-го типа, снижение выработки полового гормона — тестостерона.

У женщин, по его словам, из-за злоупотребления пивом в 2 раза повышается вероятность рака половых органов и молочных желез.

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