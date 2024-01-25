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Посольство России не смогло подтвердить кражу $1,2 млн из разбившегося в Афганистане самолета

Дипломат Кабулов не подтвердил кражу $1,2 млн из упавшего в Афганистане самолета

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Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил «Газете.Ru», что у него нет данных о пропаже 1,2 млн долларов из разбившегося в афганской провинции Бадахшан российского самолета. Об исчезновении из бизнес-джета крупной суммы денег написала афганская газета Hasht-e-Subh со ссылкой на источники в провинции.

«Мне и посольству ничего об этом не известно, поэтому комментировать пока нечего», — сказал Кабулов.

В Афганистане начали расследование после кражи $1,2 млн из упавшего российского самолета Falcon 10 в горной местности провинции Бадахшан, сообщила местная газета Hasht-e-Subh со ссылкой на источники.

По ее данным, расследование поручил провести губернатор провинции Мохаммад Аюб Халид. Главой стал глава разведки «Талибана» (организация запрещена в России) в Бадахшане.

Экипаж бизнес-джета Dassault Falcon 10 перестал выходить на связь вечером 20 января. Самолет принадлежал российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу. Он выполнял чартерный медицинский рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). На нем должна была вернуться в Россию семейная пара из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы, Анне срочно требовалась помощь врачей.

На следующий день в Росавиации сообщили, что самолет потерпел крушение в Афганистане у границы с Таджикистаном. После отказа двигателей лайнер рухнул на склон горы. На борту были шесть пассажиров. Выжили четверо — два летчика и два медработника, их доставили в Кабул на лечение.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту крушения воздушного судна.

Ранее появилось первое видео с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане.

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