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В СПЧ выразили опасение за состояние главы подольской котельной

В СПЧ выразили опасение за помещенного в СИЗО главу подольской котельной

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Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Алексей Мельников выразил опасение за состояние помещенного в СИЗО начальника котельной в Подольске, 65-летнего Александра Чикова. Его сообщение размещено в Telegram-канале СПЧ.

«Александр находится в крайне подавленном морально-психологическом состоянии. Его состояние здоровья вызывает у меня тревогу, так как Чиков имеет ряд серьезных хронических заболеваний... У меня большие сомнения в том, что он должен и может содержаться в СИЗО», — заявил Мельников.

Правозащитник подчеркнул, что избрание помещения в СИЗО в качестве меры пресечения предписано использовать только в случае невозможности назначить более мягкую меру.

«Куда он в таком состоянии может скрыться от правосудия? Может, за границу? Так у него заграничного паспорта нет. <..> Из родственников у него только братья, 84-летняя мать, гражданская жена», — отметил он.

Петицию в поддержку перевода чиновника из СИЗО под домашний арест подписали свыше 100 тыс. человек.

До этого замглавы Подольска и начальник котельной Чиков были задержаны после прорыва теплотрассы.

Ранее были задержаны начальник котельной и гендиректор Климовского патронного завода.

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