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В Оренбургской области возбуждено уголовное дело из-за обрушения на насосной станции

СК: возбуждено дело из-за обрушения на насосной станции в Оренбургской области

В Оренбургской области возбудили уголовное дело в связи с обрушением на насосной станции в Новотроицке. Об этом сообщили в СУСК Российской Федерации по региону в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», — говорится в публикации.

Уточняется, что в ходе проведения ремонтных работ подрядной организацией «в здании насосной станции №2 Новотроицка произошел хлопок», в результате которого обрушились две стены и кровля здания.

Пресс-служба администрации региона заявила, что обрушение в здании канализационной насосной станции, которая находится в городе Новотроицке в Оренбургской области, могло произойти из-за взрыва газового баллона.

25 января Telegram-канал 112 сообщил, что в оренбургском городе Новотроицке обрушилось здание канализационной насосной станции. Позже в пресс-службе регионального министерства здравоохранения заявили, что после ЧП в медицинские учреждения были доставлены три человека.

Ранее во Владивостоке обрушилась часть здания бывшего пивоваренного завода.

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