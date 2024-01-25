«Это уже народный мем»: в профсоюзе призвали переименовать полицию в милицию

В России нужно снова переименовать полицию в милицию, считает председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Так он в беседе с НСН отреагировал на предложение отказаться от употребления словосочетания «лежачий полицейский», подчеркнув, что оно давно ушло в разряд мемов.

««Лежачий полицейский» — это уже народный мем, его никуда не подвинешь, этого полицейского. Ничего страшного в этом нет», — убежден Пашкин.

При этом полиция, по его мнению, вызывает у россиян неприятные ассоциации с полицаями в годы Великой Отечественной войны.

«Надо обратно вернуть. А «лежачий полицейский» точно никого не обижает. Сотрудники не оскорбляются, сами так говорят. «Лежачий милицейский» — это уже не то, кстати. А термин «искусственная неровность» — это бред, никто так говорить не будет», — убежден общественник.

Напомним, в Госдуме считают, что выражение «лежачий полицейский» можно рассматривать как пренебрежительное отношение к сотрудникам МВД. Там призвали Роскомнадзор рассмотреть возможность запрета на его использование.

Ранее в Госдуме призвали переименовать Финский залив.